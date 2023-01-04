Ученые надеются, что бурые медведи возвращаются на постоянное жительство на территории Чернобыльского биосферного заповедника.

В 2022 году на территории Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника вновь зафиксировали присутствие бурого медведя.

Как сообщается на странице заповедника в Facebook, в прошлом году медведя зафиксировали фотоловушки в южной части заповедника. Это уже второе подтвержденное визульно появление этого крупного млекопитающего на территории Чернобыльского заповедника.

"Как и в 2020-м, в 2022-м году мы снова зафиксировали на заповедных территориях бурого медведя. Надеемся, что эта особь останется здесь на постоянно", – сообщили сотрудники заповедника.

Они напомнили, что фотомониторинг крупных млекопитающих на этой территории был начат в 2020 году в рамках проекта "Полесье – дикая природа без границ", который релизуется в партнерстве с Франкфуртским зоологическим обществом в Украине (FZS Ukraine).

В том же году на территории заповедника впервые сфотографировали бурого медведя.

В 2022 году из-за оккупации и боевых действий исследования приостановились. Но в начале лета работу офиса биосферного заповедника в Чернобыле возобновили и, учитывая требования безопасности и режима, научные исследования были продолжены.

Бурые медведи в Украине

До 17-го века ареал этого крупнейшего хищника охватывал всю лесную и лесостепную зоны территории современной Украины. Однако вследствие антропогенного преобразования природной среды в начале 20-го века медведь сохранился только в Карпатах.

О его появлении в зоне отчуждения ЧАЭС начали говорить в 2001-2002 годах. Однако признаков постоянного присутствия вида на территории тогда обнаружено не было.

В 2010 году были зафиксированы "задиры" медведя на стволе сосны, идентифицированные квалифицированными зоологами. В 2014-2016 годах сотрудники НИУ "Чернобыльский центр" с помощью фотоловушек получили достоверные свидетельства присутствия вида. Однако до 2020 года не было достоверной информации о статусе присутствия медведя – это резиденты или "гости", их численность и прочее.

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