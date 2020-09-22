Медведь мигрировал на украинские территории, предположительно, из Беларуси. Замечали их в разные сезоны, даже зимой.

В Чернобыле впервые за 100 лет появился медведь. Исследователи Чернобыльской зоны толком еще не знают, откуда он пришел и сколько их.

Кроме того, на территории Зоны отчуждения значительно возросло количество рысей и волков, сообщает BBC.Украина.

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Медведь мигрировал на украинские территории, предположительно, из Беларуси. Замечали их в разные сезоны, даже зимой. Рыси и волки же со времени исчезновения человека увеличили свою популяцию, однако очень часто остаются голодными.

По словам Сергея Гащака, исследователя Зоны отчуждения, волк в трудные времена может есть даже яблоки, а вот рысь - настоящий хищник, которому необходима добыча.

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Автор: Наталия Печиборщ