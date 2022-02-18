Ученые встретили рябчика, обследуя заповедные леса

В Чернобыли заметили красивую птицу, которая очень редко попадает в поле зрения людей. "Поймать" робкого пернатого на фото - большая редкость.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник.

Заметить рябчика лесного очень трудно. Он очень пугливый и всегда прячется от людей. Однако ученым все же посчастливилось увидеть пернатого.

"Обследуя заповедные леса, ученые встречают разных птиц. В том числе – рябчика лесного – довольно робкого пернатого, который прячется или убегает, как только заметит незнакомый объект", - рассказали ученые.

Пользователи были приятно удивлены. Некоторые написали, что сейчас Чернобыль является уникальным местом, где люди могут увидеть по-настоящему редких животных и птиц.

Ранее УНИАН уже сообщал, что в Чернобыле заметили редкое животное кремового цвета. Косули именно с таким цветом меха встречаются нечасто.

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