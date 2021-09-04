Лирохвост по кличке Эхо с удовольствием кричит как новорожденный малыш, а еще копирует звуки дрели и пожарной сигнализации.

Птица в австралийском зоопарке научилась идеально подражать плачу маленького ребенка, а также копировать некоторые другие "человеческие" звуки.

Об этом пишет The Guardian.

Самцы лирохвостов издают широкий спектр звуков, чтобы произвести впечатление в процессе ухаживания, в том числе подражая другим птицам. При этом такие звуки в основном передаются от пожилых особей молодому поколению. Однако человеческие звуковые элементы в их репертуаре, как правило, встречаются крайне редко.

Семилетний лирохвост по кличке Эхо, живущий в зоопарке "Таронга" в Сиднее, впервые начал издавать громкий детский плач около года назад, Несмотря на то, что зоопарк закрывался для посетителей из-за пандемии COVID-19, за это время птице удалось довести свои навыки практически до совершенства. Теперь Эхо с удовольствием "плачет", а еще изображает дрель и пожарную сигнализацию.

"Предполагаю, что он уловил это у наших гостей. Очевидно, он работал над своим умением во время изоляции. Однако меня это беспокоит, так как я считала зоопарк хорошим место для семейного посещения. Есть еще два других звука, которые он издает... Пугающе точный звук дрели и наша пожарная сигнализация, в том числе объявление "Эвакуируйтесь немедленно", - рассказала заведующая отделением птиц Лианн Голебиовски.

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Автор: Катерина Комолова