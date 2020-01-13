"Собака-сиренака": ривненский четвероногий "певец" покорил сеть (видео)
10:17, 13 января 2020Курьёзы
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Хвостатого уже прозвали «собакой-сиренакой», «ривненским певцом», а еще «местным колядником».
Собака копировал звуки сирены / скриншот видео ТСН
Ривненская собака стала звездой Сети после того, как издавала звуки под супермаркетом, словно певец.
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Как говорится в сюжете ТСН, пса сняли, когда он, сидя возле супермаркета, пытался воспроизвести звуки сирены спецавто. Видео мгновенно разлетелось по соцсетям. Пес умилил пользователей. Уже имеет десятки тысяч просмотров и лайков.
Хвостатого уже прозвали «собакой-сиренакой», «ривненским певцом», а еще «местным колядником». Впрочем, некоторых пользователей такое пение собаки обеспокоило – животное, мол, могло так скулить от холода или грусти за близкими.
Ровенский собака стал звездой Сети: четвероногий певец выл под супермаркетом
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