На экологическую утилизацию в специальные пункты приема жители Киева сдали в этом году 6,5 тысячи новогодних елок.
Читайте такжеКитайские ученые создали второго в мире клонированного котенка (видео)Об этом сообщает Управление экологии и природных ресурсов КГГА.
В течение месяца, с 1 января по 1 февраля киевляне имели возможность сдать елки в 15 пунктов сбора, которые функционировали в каждом районе столицы.
Собранные дерева перерабатывают на треску в специальном измельчителе древесины и используют весной для сохранения водного баланса лунок вечнозеленых растений.
Как отмечают в городском управлении, пункты приема новогодних елок работают в Киеве шестой год подряд. За все время работы было собрано около 40 тыс. елок.
В свою очередь в коммунальном объединении "Киевзеленстрой" сообщили, что в этом году было утилизировано меньше елок, чем в прошлом году.
«На то есть несколько причин: больше людей ставят дома искусственные елки; трендом последних лет являются живые деревья в горшках; в этом году многие вообще отказался от хвойных символов Нового года », - отметили там.
В объединении добавили, что пик сбора елок приходится на период после Крещения. В этом году активно приносили елки жители Дарницкого района, Соломенского и Днепровского районов.
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