В этом году вода в лиманы и в озера почти не поступает извне, объясняет биолог.

В национальном природном парке "Тузловские лиманы" Одесской области катастрофически пересыхают уникальные мелкие внутренние озера, названные в честь академика Ювеналия Зайцева.

Об этом сообщил доктор биологических наук, сотрудник Национального природного парка "Тузловские лиманы" Иван Русев в Facebook.

Известно, что с 24 февраля 2022 года, оккупанты минировали и загрязняли Черное море, убивали сонарами дельфинов. Но на фоне войны в конце лета также высохли и озера академика Ювеналия Зайцева.

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"И это происходит от того, что в этом году вода в лиманы и в озера почти не поступает извне. Не было и стока пресной воды по малым рекам в лиманы. К тому же, в этом году уровень воды в реке Дунай крайне низкий за последние десятилетия, и поэтому вода в лиманы Джантшейский и Малый Сасык тоже не поступает из Дуная и не пополняет озера. И, наконец, совсем нет водообмена между Черным морем и Тузловскими лиманами", - пояснил Русев.

Кроме военных действий, одной из причин отсутствия водообмена является и тот факт, что рыбакам не дали разрешения открыть прорву.

"Поэтому рыбаки остались без рыбы, а выпаривание воды из лиманов на фоне отсутствия водообмена привело сейчас к полному высыханию заповедных озер, где были засреднены уникальные птичьи сады галагазов", - добавил биолог.

Ранее сообщалось, что в Одесской области из-за войны озеро Сафьяны оказалось на грани уничтожения.

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