Кит обычно быстро перемещается между льдинами, показывая лишь спину с плавником.

Украинские ученые впервые обнародовали уникальные съемки интересных китов - антарктических полосатиков.

"Впервые показываем съемки с дрона антарктического полосатика - кита, который распространен в районе украинской станции "Академик Вернадский", однако попадается нашим исследователям не так часто, как горбани", - сообщили в Национальном антарктическом научном центре.

Говорится, что этот кит - один из самых маленьких из семейства полосатых. Его длина составляет 7-9 метров, но некоторые особи достигают 10 метров. Вес млекопитающего - в основном колеблется в районе 5-6 тонн, но встречаются достаточно крупные представители вида, весом в 10 тонн. По словам ученых, самки немного больше самцов.

Вид встречается во всех океанах Южного полушария, к ледяному континенту приплывает обычно на антарктическое лето, чтобы питаться крилем. На зиму эти киты отплывают севернее, в более теплые воды для размножения, но некоторые полосатики могут зимовать в Антарктике.

"Этот кит обычно быстро перемещается между льдинами, показывая лишь спину с характерным плавником, по которому его можно издалека распознать. Этот плавник - серповидный, закругленный и заостренный одновременно. Из-за такой маневренности антарктический полосатик достаточно сложный для исследований: зафиксировать встречу с ним, а тем более измерить его или отобрать биопсии - большая удача", - отмечают в центре.

На обнародованном видео можно увидеть, как киты грациозно двигаются мимо лодки полярников. Создается впечатление, что они не замечают людей, а просто плывут по своим делам: "машут" плавниками, ныряют, пускают фонтанчики.

Еще интересные видео из Антарктики

Как писал УНИАН, на острове Галиндез, возле украинской антарктической станции "Академик Вернадский", полярникам удалось заснять вора-пингвина, который воровал камешки из чужого гнезда. Интересно, что активный период строительства гнезд у субантарктических пингвинов происходит антарктической весной (в Украине в это время осень). Тогда эти птицы прибывают на Галиндез и готовятся к кладке яиц, и воруют друг у друга камни. Ученые пошутили, что пингвин-воров тренируется перед следующим сезоном. Хотя на самом деле такие интересные "сбои" в природе случаются.

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