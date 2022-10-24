Самки тюленей Ведделла рожают прямо на льду.

Украинские полярники рассказали, как растут детеныши тюленей в Антарктиде.

Об этом сообщается на странице Национального антарктического научного центра в Facebook.

Малышам дали имена Мирко и Мрия. Кроме того, недавно в районе "Вернадского" родился третий детеныш.

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"Итак, на мамином питательном (54% жира) молоке они хорошо подросли. Мирко очень активен, любит играть и уже такой самостоятельный! Мама даже оставляет его одного, пока ныряет поесть в океан", - говорится в сообщении.

Эти тюлени живут ближе к острову, поэтому не реагируют на украинских биологов.

"А вот Мрия нешуточно стремительная (еще бы – с таким именем). Они с мамой живут на более отдаленной территории, поэтому появление биологов их не слишком радует, и эта пара быстро исчезает, увидев людей", - сообщили в центре.

Ученые отметили, что самки тюленей Ведделла рожают прямо на льду и приводят по одному малышу. Период вскармливания детенышей длится чуть больше месяца.

Тюленята у станции "Академик Вернадский"

Как сообщал УНИАН, первые в этом сезоне детеныши тюленей родились в сентябре. Новорожденные тюленята обычно весят 25-30 килограммов, а в длину достигают 1,3 м.

Первый появился на свет на острове Винтер, а второй - у острова Скуа, на льду в проливе Скуа крик.

В антарктическом центре объявляли конкурс на лучшие имена для малышей.

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