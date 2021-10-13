Растения излучают свет, благодаря внедренным в листья люминесцентным наночастицам.

Американские ученые утверждают, что создали природные "лампы", в которых источником света выступают растения.

Об этом сообщили на сайте Массачусетского технологического института.

Исследователи из области растительной нанобионики еще в 2017 году создали растения, как в фантастическом фильме "Аватар" - они излучают свет, благодаря внедренным в листья люминесцентным наночастицам.

Но если тогда они светились блекло и недолго, то теперь их модернизировали - сейчас свет стал в десять раз ярче. Теперь его достаточно, чтобы осветить небольшое помещение. К тому же природные светильники могут работать несколько минут. Для подзарядки листьям необходимо всего на 10 секунд побыть под светодиодом.

Читайте такжеВ Израиле ученые возродили древний фрукт, которому более 2 тысяч лет (видео)"Мы хотели создать светоизлучающую установку с частицами, которые будут поглощать свет, накапливать часть его и постепенно излучать. Это большой шаг к растительному освещению", - говорит профессор химической инженерии и соавтор исследования Майкл Страно.

Исследователи утверждают, что такая технология безвредна для естественных биопроцессов вроде фотосинтеза, поэтому они надеются, что такие растения однажды можно будет использовать в качестве источника наружного освещения.

В будущем ученые хотят внедрить такую технологию и в другие растения, например, в колоказию гигантскую, огромные листья которой смогут выступать еще более эффективными "светильниками".

Как уже сообщал УНИАН, ранее ученые развенчали "климатический" миф, что увеличение выбросов парниковых газов может быть компенсировано резким ростом растений.

Автор: Станислав Кожемякин