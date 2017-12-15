В США ученые вырастили растения-лампочки (видео)

Ученые из Массачусетского технологического института создали растения, которые умеют светиться в темноте. Свет от них настолько яркий, что они вполне могут заменить настольную лампу.

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Для создания таких растений ученые привили капусте, кресс-салату и шпинату люцеферазу – фермент, который заставляет светиться светлячков.

Сначала исследователям удалось получить растения, которые светятся на протяжении 45 минут. Но потом продолжительность процесса удалось увеличить почти до трех часов, пишет NYP.

Особо сильную химическую реакцию дал салат – его яркость можно сравнить с яркостью светодиода, передает "Факты".

Работа пока находится в начальной стадии, однако ученые надеются, что когда-нибудь подобные растения смогут освещать целые комнаты и даже улицы.