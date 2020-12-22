Парламент Дании согласился ввести временный запрет на разведение норок после массового убийства этих животных из-за коронавируса.
Об этом сообщает The Guardian.
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Запрет будет действовать год. В случае его несоблюдения животных отдадут на эвтаназию, уточняет New York Post и DW.
Законопроект был принят 55 голосами против 43. При этом основные оппозиционные партии – правые центральные либералы и популисты из Народной партии – выступили против.
Парламент также разрешил инициировать расследование действий правительства в связи с убийством норок, в частности действия премьера страны Метте Фредериксен.
Ожидается, что фермеры получат от государства компенсации, хотя есть большая вероятность, что они вряд ли вернутся на свои рабочие места.
Коронавирус у норок
- В Дании в начале ноября обнаружили 214 случаев передачи коронавируса от норок людям.
- Власти Дании приняли решение уничтожить всю популяцию норок в стране из-за мутации коронавируса, обнаруженной у животных. Датское правительство опасается, что из-за генетических изменений вируса оно может быть нечувствительно к вакцине.
- Это решение сопровождалось в стране политическим кризисом. В конце концов правительство решило, что угроза вакцине в связи с новой мутацией вируса, "вероятнее всего, устранена".
- Однако к тому моменту фермеры в Дании уничтожили более 10 миллионов норок.
- Случаи заражения норок коронавирусом фиксируются и в других странах.
В Дании тела убитых из-за коронавируса норок "восстали из могил".
Также сообщалось, что норки, похоронены в массовых могильниках в Дании после общенационального забоя, вероятно, загрязнили грунтовые воды.
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