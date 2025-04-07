Галапагосские черепахи сохраняют способность к размножению всю жизнь, однако точная продолжительность их жизни науке неизвестна.

Пара галапагосских черепах, которая живет в зоопарке Филадельфии, впервые стала родителями. Эта новость особенно обрадовала ученых еще и потому, что возраст черепах, находящихся под угрозой вымирания, составляет примерно 100 лет.

Зоопарк сообщил, что 27 февраля вылупился первый детеныш, затем быстро последовали остальные. Их вес составлял от 70 до 80 граммов. Работники зоопарка следят за другими яйцами, из которых в ближайшие недели могут появиться новые черепашки.

Ученые считают, что самке галапагосской черепахи по кличке Мамочка 97 лет. "Она появилась в зоопарке в 1932 году, а это означает, что любой, кто посещал зоопарк в последние 92 года, ее, вероятно, видел", - сказала руководительница зоопарка Джо-Элли Могерман.

Приятель Мамочки и отец детенышей по кличке Абраццо поселился в филадельфийском зоопарке в 2020 году. Ученые считают, что своей партнерше он приходится почти ровесником: ему 96 лет.

Сейчас маленьких черепах держат вдали от посетителей, и они "нормально едят и растут", сообщили в зоопарке и добавили, что планируют показать пополнение широкой публике 23 апреля.

В Филадельфийском зоопарке подчеркнули, что рождение галапагосской черепахи произошло впервые за его 150-летнюю историю, а Мамочка стала самым пожилым представителем своего вида, впервые в своей жизни ставшим матерью.

Галапагосские черепахи

Галапагосские черепахи находятся на грани вымирания в дикой природе. По данным ученых, галапагосские черепахи сохраняют способность к размножению в течение всей жизни, однако точная продолжительность их жизни неизвестна.

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