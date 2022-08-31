Всего жертвами стали четыре черепахи.

В Эквадоре убили и съели четырех галапагосских черепах. После того, как в национальном парке Ла Исабела были обнаружены останки находящихся под угрозой исчезновений древних рептилий, местная прокуратура начала расследование.

Убийство находящихся под угрозой исчезновения животных было запрещено властями Эквадора с 1933 года, а позже для тех, кто на них охотится, ввели уголовное наказание до трех лет тюрьмы, напоминает Би-би-си.

Мясо черепах когда-то считалось деликатесом, но теперь большие рептилии находятся под охраной, поскольку их численность за последние столетия сократилась в 13 раз - сейчас в мире насчитывается около 15 тыс. гигантских черепах по сравнению с 200 тыс. в XIX веке.

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Несмотря на охрану и угрозу тюрьмы, только за последние два года в национальном парке Эквадора было убито более двух дюжин животных.

В сентябре 2021 года смотрители парка обнаружили в Ла Исабеле останки 15 гигантских черепах. Фотографии их пустых панцирей разошлись в соцсетях и вызвали возмущение в Эквадоре и по всему миру. Тогда охрана парка была усилена, однако, вероятно, этого недостаточно.

Недавнее обнаружение останков еще четырех животных показало, что охота на черепах продолжается, несмотря на полный запрет.

Галапагосские черепахи

Галапагосские гигантские черепахи (также известные как слоновые черепахи) живут более 100 лет и являются одними из самых древних существ на Земле. Они - самые крупные из живущих в настоящее время сухопутных черепах и одни из самых крупных рептилий. Вес галапагосских черепах достигает более 400 кг, в длину они - более 1,8 метров.

Помимо того, что эти черепахи не живут нигде, кроме Галапагосских островов, они - живые представители периода динозавров.

Об этих черепахах миру стало известно благодаря английскому ученому-натуралисту Чарльзу Дарвину, который прибыл на Галапагосские острова в 1835 году на корабле "Бигль" и обнаружил там множество эндемиков, то есть природных элементов, существующих только в одном месте и нигде больше. Свои находки Дарвин описал в своих знаменитых научных трудах, живой мир Галапагосских островов стал предметом его пристального изучения, но к гигантским черепахам он отнесся тогда потребительски. В дорогу от Галапагосских островов до Полинезии Дарвин загрузил на корабль несколько десятков черепах, которые были съедены экипажем.

Как сообщал УНИАН, 12 июля черепаха Тора, которая вылетела из окна на втором этаже во время ракетного обстрела оккупантов в марте, обосновалась в Киевском зоопарке. Посетители могут увидеть чудом выжившее земноводное.

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