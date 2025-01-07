В заповедном уголке Украины обитает почти 20 тысяч птиц.

В Национальном природном парке "Тузловские лиманы" (Одесская обл.) есть удивительное место - граница "Тузловская Амазония". Доктор биологических наук, сотрудник парка Иван Русев обнародовал фото, на которых можно увидеть красоту, которая есть в Украине.

"В нацпарке есть замечательное место с невероятными пейзажами, лиманами, внутренними озерами, группировками животных и растений под названием Граница "Тузловская Амазония". Сейчас почти середина военной зимы 2025 года и здесь периодически проживает в разное время суток почти 20 тысяч птиц...", - рассказал ученый.

По его словам, среди этих пернатых, преимущественно, утки разных видов, белолобые гуси и краснокнижные казарки. Русев говорит, что время от времени птицы на определенный период исчезают. Это случается, как пояснил ученый, когда их пугают мощные шумы войны - пролет БПЛА, взрывы и тому подобное.

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На фото, которые он обнародовал, есть красивые цветы.

"Растения здесь почти "спят", но еще цветут некоторые на водно-болотных угодьях - астра солончаковая, а также рапс, которой проникает в природные участки с соседних полей", - добавляет Русев.

В Одесской области зацвел редкий краснокнижный цветок

Как сообщал УНИАН, в Одесской области, на территории украинской Бессарабии, сотрудники Национального природного парка "Тузловские лиманы" нашли первое цветение краснокнижного безвременника анкарского. Ученые говорят, что это - уникальное зимнее явление, оно первое для этого времени года. Местные жители называют цветок "брандушкой". Его цветение "объявило начало весны" в бассейне реки Кагильник недалеко от города Татарбунары. Это растение считается среди первоцветов самым ранним эфемероидом (многолетнее травянистое растение с коротким весенним циклом развития и летним периодом покоя).

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