Под Нежином второй день тушат пожар на мусорной свалке (фото)

Площадь возгорания сейчас составляет 5,5 га отдельными очагами.

Неподалёку от Нежина Черниговской области продолжается тушение возникшего вчера пожара на мусорной свалке.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе управления ГСЧС в области.

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Согласно информации, 30 марта около 15.00 в Службу спасения «101» в городе Нежин поступило сообщение о том, что на полигоне твердых бытовых отходов КП «Производственное управление коммунального хозяйства», расположенного по адресу город Нежин, улица Прилуцкая возник пожар отдельными очагами на площади около 7 га (общая площадь мусорной свалки 15 га).

На место происшествия были направлены два отделения спасателей 16-й Государственной пожарно-спасательная часть УГСЧС Украины в Черниговской области и пожарные команды из двух воинских частей. За два часа пожар был локализован. Ликвидировано возгорание на площади 1,5 га. В общей сложности в тушении пожара были задействованы 17 человек и пять единиц техники. Также на месте происшествия работала оперативная группа управления ГСЧС Украины в Черниговской области.

С наступлением темного времени суток тушение пожара было прекращено.

Предполагаемая причина пожара - неосторожное обращение с огнем неустановленного лица.

Тушение продолжается. Площадь возгорания отдельными очагами сейчас составляет 5,5 га.

Как сообщал УНИАН, этой весной от пожаров в экосистемах особенно страдает Херсонщина, где массово горит камыш. Подозревают, что это дело рук браконьеров, пытающихся таким образом выманить рыбу.