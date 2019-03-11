Министр экологии призвал отказаться от пластиковой посуды и пакетов на время Великого поста

По мнению министра, церковь играет большую роль в экологическом просвещении населения.

Министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак призвал украинцев отказаться от использования пластиковой посуды, пакетов и упаковок на время Великого поста, который продлится до 27 апреля 2019 года.

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Об этом он написал на свой странице в Facebook. «Ставьте хэштег #giveupplasticforlent, если готовы присоединиться к Сhallenge # Великий_Піст_без_пластику. Эта идея принадлежит церквям Великобритании и США», - отметил он.

По словам министра, британские и американские священники призвали прихожан в течение Великого поста не только ограничивать себя в еде и напитках, но и отказаться от пластиковых бытовых изделий.

«Местные священники призвали прихожан в течение Великого поста не только ограничивать себя в еде и напитках, но и отказаться от одноразовой посуды из пластика, избегать чрезмерного использования пластиковых пакетов и упаковок. По-моему, хорошая идея и достаточно экологический вызов», - написал он.

Как пояснил министр, украинские церкви также ежегодно выходят с экологическими инициативами.

«Знаю, что многие наши граждане благодаря церковным установкам в последние годы постепенно отказываются от использования пластиковых цветов. К сожалению, полностью еще не отказались, но пласт сдвинут», - отметил Семерак.

При этом министр экологии подчеркнул, что надеется на помощь церковных общин в просвещении граждан о защите экологии.

«На самом деле это сверхважная просветительская работа - я искренне благодарен всем причастным и надеюсь, что и в этом году церковь нам поможет с экологическим просвещением», - уточнил он.

Как сообщал УНИАН, в конце января более 50 народных депутатов внесли в Верховную Раду проект закона «Об уменьшении количества отдельных видов отходов из полиэтилена в гражданском обороте», которым предлагается существенно ограничить реализацию легких пластиковых пакетов.

Документом предусматривается запретить реализацию в магазинах, павильонах и других объектах розничной торговли сверхлегких и легких пластиковых пакетов, за исключением биоразлагаемых и сверхлегких пластиковых пакетов, предназначенных для упаковки свежего мяса, рыбы и продуктов из них, а также сыпучих продуктов. Кроме того, проектом предусматривается обязательная маркировка пластиковых пакетов.

Авторы законопроекта поясняют, что такое решение вызвано угрозой глобальной экологической катастрофы, связанной с использованием людьми пластика. Разложение пластиковых пакетов составляет более 100 лет. Утилизация пластика усложнена, поскольку при его сжигании выделяется большое количество бисфенола-А (BPA), который является токсичным веществом, вызывающим онкологические заболевания и негативно влияющим на репродуктивную функцию и иммунную систему.