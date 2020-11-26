Новорожденный малыш суматранского орангутанга чувствует себя хорошо / скриншот
Пополнение в пражском зоопарке: здесь родился малыш суматранского орангутанга.
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Новорожденный чувствует себя хорошо, имеет хороший аппетит и по большей части спит в маминых объятиях. У малыша еще нет имени.
Мама заботится о малыше, не выпускает его из рук и не подпускает посторонних.
Суматранские орангутанги принадлежат к исчезающему виду - в зоопарке чрезвычайно радуются пополнению.
В Пражском зоопарке родился малыш редкого суматранского орангутанга
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