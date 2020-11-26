Суматранские орангутанги принадлежат к исчезающему виду.

Пополнение в пражском зоопарке: здесь родился малыш суматранского орангутанга.

Читайте такжеВ США хирурги впервые удалили катаракту горилле (фото)Об этом говорится в сюжете ТСН.

Новорожденный чувствует себя хорошо, имеет хороший аппетит и по большей части спит в маминых объятиях. У малыша еще нет имени.

Мама заботится о малыше, не выпускает его из рук и не подпускает посторонних.

Суматранские орангутанги принадлежат к исчезающему виду - в зоопарке чрезвычайно радуются пополнению.

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Автор: УНИАН