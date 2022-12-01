Им от четырех до пяти месяцев.

В американский Приют диких кошек в Миннесоте прибыли четыре львенка, спасенные из Украины.

Об этом сообщают в Международном фонде защиты животных. Тараса, Стефанию, Лесю и Праду доставили из Польши в специально сконструированных для них деревянных ящиках.

Они родились в питомниках в Украине во время войны, а затем осиротели в возрасте нескольких недель. Последние три недели львята провели в Познаньском зоопарке, восстанавливаясь после 36-часового пути.

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"Эти детеныши за свою короткую жизнь пережили больше, чем любое животное", - сказала менеджер программы спасения дикой природы в IFAW Мередит Уитни.

Отмечается, что четыре львенка и детеныш черного леопарда пережили недавние российские атаки в Киеве. Ими занимался ветеринар Эндрю Кушнир.

"Во время нескольких атак беспилотников и авиаударов он каждые три часа готовил для них специализированную молочную смесь, убирал их вольер и следил за тем, чтобы у них было теплое место для сна. По ночам, когда отключалось электричество, он даже руками и ногами грел им бутылочки с молоком", - говорится в сообщении.

Как война влияет на животных

По данным Uanimals, из-за нападения России в Украине более 80 видов животных находятся на грани исчезновения.

Как известно, после начала полномасштабного вторжения их харьковского экопарка под обстрелами начали вывозить животных. Двоих сотрудников парка расстреляли российские оккупанты.

В апреле стало известно, что из экопарка удалось вывезти всех животных. Их перенаправили в другие зоопарки страны.

Также под вражеские обстрелы попадал николаевский зоопарк. В марте снаряды упали возле вольеров тигров и белой медведицы.

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