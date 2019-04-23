В США сфотографировали редкого оленя-альбиноса
12:25, 23 апреля 2019Спасение видов
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Самка оленя должна получить штраф, так как перебегала дорогу в неположенном месте, пошутил американец.
Камера зафиксировала удивительного оленя-альбиноса / Фото: livingstondaily
В американском штате Мичиган местный житель сфотографировал редкого оленя-альбиноса, который перебегал дорогу.
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Об этом сообщает Livingston Daily. Возле поселка Брайтон 74-летний американец ехал домой мимо парка, когда перед ним на дорогу выбежала снежно-белая олениха. Он успел сфотографировать животное, прежде чем оно скрылось за деревьями.
«Она должна получить штраф, так как перебегала дорогу в неположенном месте», - пошутил американец.
Как сообщал УНИАН, ранее удивительный пингвиненок-альбинос родился в зоопарке города Гданска в Польше. Это единственный известный в мире пингвин с такой особенностью.
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