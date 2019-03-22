В зоопарке Гданьска впервые показали детеныша пингвина-альбиноса (фоторепортаж)

Полностью белая птица принадлежит к виду пингвинов африканских, и обычно имеет черно-белый окрас.

В зоопарке польского города Гданьск публике впервые представлен детеныш пингвина-альбиноса.

Соответствующие фото с маленьким пингвиненком опубликовало агентство Reuters.

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Полностью белая птица принадлежит к виду пингвинов африканских, и обычно имеет черно-белый окрас. Этот вид пингвинов является самым крупным из рода пингвиновых. Он достигает 65-70 см роста и массы 3-5 кг.

Ареал обитания - побережье ЮАР и Намибии и близлежащие острова в районе холодного Бенгельского течения.

Данный вид пингвинов занесен в Международную Красную книгу. Численность пингвинов резко сократилась в начале XX века в результате активного сбора яиц.

Ранее УНИАН сообщал, что новорожденного детеныша-альбиноса кенгуру валлаби и его матери показали публике в чешском зоопарке, что находится в Дечине.