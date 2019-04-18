Под Харьковом нашли краснокнижную бабочку (фото)

Впервые за время существования парка под Харьковом подтверждено проживание здесь шелкопряда березового.

В национальном природном парке "Слобожанский" обнаружили бабочку - представительницу Красной книги.

Об этом сообщили в парке, пишет "Город Х". Находку обнаружил энтомолог Борис Коломоец, который принялся выманивать на свет ранних весенних бабочек, чтобы изучить их.

"Впервые за время существования парка подтверждено проживание здесь шелкопряда березового (Endromis versicolora) - бабочки из Красной книги Украины, которая до этого была только в проектных списках насекомых, проживающих в парке", - рассказали в "Слобожанском".

По словам ученых, березовый шелкопряд обитает в смешанных лесах, предпочитая места, где растет молодая береза. Кроме уникального шелкопряда выявили еще восемь видов бабочек, которых раньше в парке не замечали.