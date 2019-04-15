В заповедник Одесской области прилетели утки редкой породы, внесенной в международную Красную книгу

Белоглазый нырок зафиксирован в нацпарке «Тузловские лиманы». Редкий вид сокращается из-за отстрела браконьерами.

В национальный природный парк «Тузловские лиманы» (Одесская обл.) прилетели утки редкой породы - белоглазый нырок, которые внесены в международную Красную книгу.

Об этом в Facebook сообщил известный эколог, бывший директор заповедника Иван Русев.

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Как отмечается, сейчас через НПП «Тузловские лиманы» идет интенсивный пролет птиц с Юга. В их числе экологи зафиксировали присутствие белоглазого нырка. Стаю этих уток они сфотографировали в устье реки Алкалия, впадающей в акваторию лимана Бурнас, являющегося составной частью НПП «Тузловские лиманы».

«Всего их, там, редчайших уток, с белыми, словно эмалевыми глазами, с крохотной черной точкой зрачка посредине, было 25 особей. Такие специфические глаза, характерны для самцов, у самок - серо-карие глаза», - отметил Русев.

По его словам, эту утку в последние десятилетия редко видят не только простые люди, но и специалисты – орнитологи. Численность белоглазого нырка стремительно сокращается, ареал фрагментируется.

Как отмечает эколог, основной угрозой для существования этого вида утиных является потеря водно-болотных угодий. Сейчас в нескольких местах его обитания происходит сокращение ареала. Кроме того, неосторожные белоглазые нырки часто становятся объектом охоты - истребление птиц ведет к сокращению численности.

«Белоглазый нырок относится к категории глобально угрожаемых видов, включен в Красную книгу Украины, международную Красную книгу, включен в Приложение II Боннской Конвенции», - написал Русев.

Белоглазые нырки, в основном, растительноядные. Поедают семена и водные растения, которые собирают на поверхности водоема или на берегу. Как и большинство других уток, дополняют свой рацион беспозвоночными, которых вылавливают посреди озера: насекомых и их личинок, ракообразных и моллюсков.