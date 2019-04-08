Минприроды удалось через суд вернуть лося в Красную книгу

В прошлом году Окружной административный суд Киева отменил приказ Минприроды о занесении лося европейского в Красную книгу.

Министерство экологии и природных ресурсов Украины при поддержке зоозащитников сумело выиграть в суде апелляцию и оставить лося европейского в Красной книге.

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Об этом в Facebook сообщает зоозащитная организация UAnimals.

По информации на сайте Минприроды соответствующую апелляционную жалобу сегодня рассматривал Шестой апелляционный административный суд.

Как сообщал УНИАН, 27 ноября прошлого года Окружной административный суд Киева отменил приказ Министерства экологии и природных ресурсов о занесении лося европейского в Красную книгу, а также признал противоправными меры по запрету охотиться на это животное.

Минприроды подало апелляционную жалобу на решение суда первой инстанции в декабре 2018 года.