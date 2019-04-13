В Швейцарии на референдуме решат, запрещать ли тестирование на людях и животных

Дату референдума пока не определили.

В Швейцарии проведут референдум, на котором рассмотрят вопрос запрета тестирования продукции на людях и животных.

Об этом сообщает Общественное со ссылкой на AP.

Федеральное правительство отмечает, что противники тестирований собрали более 100 тысяч подписей для проведения голосования.

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СМИ указывают, что в случае поддержки запрета на референдуме в стране будут позволять проводить ограниченные тестирования, в интересах конкретного человека или животного. Также могут ограничить импорт или экспорт продукции, разработанной с тестированием на животных.

Дату референдума пока не определили.

В начале января в МОЗ заявили, что предлагают убрать из косметики опасные ингредиенты и запретить ее тестирование на животных. Так украинцы смогут пользоваться качественной косметикой, а отечественные производители — продавать ее в Евросоюз без помех.