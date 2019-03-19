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В Киеве наконец запретили выступления передвижных цирков с животными

17:25, 19 марта 2019
Спасение видов
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В Киеве запретили деятельность передвижных цирков с использованием животных / фото УНИАН

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Об этом сообщается на странице зоозащитной организации UAnimals в Facebook.

"Победа! Сегодня суд подтвердил законность решения КГГА о запрете шапито с животными в Киеве. Цирковые лобби отказались от своих попыток вернуть в столицу издевательство", - говорится в сообщении.

Напомним, соответствующее решение Киевский городской совет принял еще в ноябре 2017 года, однако представители передвижных цирков подали судебный иск о признании этого решения незаконным. Судебные разбирательства длились больше года, однако сегодня иск был отозван.

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Теги: #Киев#животные в цирке