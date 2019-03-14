В Кривом Роге мужчина спас кота, который несколько дней просидел на козырьке дома (видео)

Кот был такой обессиленный, что не сопротивлялся.

На Днепропетровщине мужчина спас кота, который несколько дней просидел на козырьке дома и умирал от голода и обезвоживания.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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В ловушку кот попал, когда прыгнул с чердака на крышу балкона. Самостоятельно слезть не смог и просидел там несколько дней без еды и воды.

Жалобное мяуканье услышал местный экстремал, который шел мимо. Чтобы спасти кота, решил на веревке спуститься за ним с крыши.

Кот был такой обессиленный, что не сопротивлялся. Теперь местные жители ищут спасенному коту хозяина.