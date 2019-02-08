Пятеро косолапых из Донбасса временно поселятся в реабилитационном центре на Закарпатье (фото)

До сих пор они содержались в мини-зоопарке города Покровск, что на Донетчине.

Сегодня в Реабилитационний центр бурых медведей национального природного парка «Синевир» доставили 5 косолапых для временного содержания.

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До сих пор они содержались в мини-зоопарке города Покровск на Донетчине.

По словам инспекторов Государственной экологической инспекции Украины, животные находились в тесных клетках и антисанитарных условиях, что является нарушением норм. Владелец медведей был против изъятия зверей. Неизвестные лица даже не позволяли представителям Госэкоинспекции зайти на территорию зоопарка, и те обратились в полицию. Дело дошло до суда. 5 февраля Красноармейский межрайонный суд Донецкой области наложил арест на медведей, а уже 8 февраля они поселятся в Реабилитационном центре национального природного парка.

"Транспортировка животных прошла успешно, без происшествий. Эти медведи имеют цирковое прошлое, поэтому для них путешествия не являются чем-то новым. Их очень жаль, потому что до сих пор жили в ужасных условиях. За свою многолетнюю практику я еще не видел такого плохого отношения людей к медведям, как это было в Покровске", – рассказывает ветеринарный врач Николай Мирошниченко, который сопровождал животных из Донбасса в Карпаты.

"Сейчас в нашем Реабилитационном центре находится 31 медведь. На плечах работников учреждения лежит много работы и ответственности. Особое внимание приковано к новым жильцам. Еще никогда к нам не попадала такое количество медведей – аж пять. Их поместили в карантинный сектор. Животных осматривает ветврач", – говорит директор национального природного парка «Синевир» Николай Дербак. Сейчас медведей откармливают.