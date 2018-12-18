Овцы, которых спасли с заблокированной в порту фуры, родили первых ягнят (фото, видео)

Отмечается, что пятеро ягнят родились на прошлой неделе у двух овец.

В Одесской области первое потомство принесли овцы отары, которая осенью 2 недели пробыла в грузовике без еды и воды в порту «Черноморск».

Об этом сообщила общественная зоозащитная организация Animal-SOS-Odessa.

Отмечается, что пятеро ягнят родились на прошлой неделе у двух овец.

«Они – бодрые, самостоятельно стоят на ножках. Правда, одного детеныша – самку - не признала мать и ее забрал домой, на ручное выкармливание, местный житель», - рассказали волонтеры.

Как сообщал УНИАН, 6 октября из Украины в Турцию отправили груз с более 300 овцами, а уже 12 октября их вернули обратно. Официально Турция не объяснила причину возврата груза с овцами.

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Животные в грузовике в ненадлежащих условиях стояли в морском порту «Черноморск» в Одесской области около двух недель. Многие овцы были в тяжелом состоянии, некоторые умерли. Днем 27 октября животных вывезли из порта для сортировки и отгрузки.

После протестов активистов и зоозащитников овец привезли в Тульчин Винницкой области и выгрузили для обследования.

5 ноября в Госпродпотребслужбе заявили, что, по предварительным результатам исследований, опасных инфекционных болезней у овец не выявлено. 6 ноября волонтеры заявили, что намерены в Одесской области создать экоферму для выживших овец.

11 ноября в Беляевский район Одесской области доставили 225 спасенных овец, из которых еще несколько ослабленных погибли позднее.