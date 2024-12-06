Известно, что сейчас в КиевЗоо живет 2 вида пеликанов, а именно розовый и кудрявый.

В Киевском зоопарке вывели уникальный выводок из трех птенцов редких розовых пеликанов. Об этом сообщили в пресс-службе Киевского зоологического парка общегосударственного значения.

Там отметили, что это удалось сделать с помощью самых современных европейских подходов и упорной работе сотрудников отдела птиц в Украине.

В общем из более 400 членов Европейской ассоциации зоопарков только 109 заведений содержат розовых пеликанов. В этом году только 12 заведений смогли получить потомство этой редкой птицы.

Также известно, что сейчас в киевском зоопарке живет сразу 2 вида пеликанов - розовый и кудрявый, что делает заведение уникальным среди других.

"Эти птицы очень капризные и сложные в разведении. Поэтому такое настоящее чудо стало для нас будто подарком на День Святого Николая, которым мы с радостью делимся с нашими посетителями. Они еще по-детски неуклюжие и покрыты сереньким пушком, и даже не умеют плавать. Но не сомневайтесь - буквально через несколько месяцев они станут невероятными и величественными розовыми красавцами - одними из крупнейших и самых ярких птиц украинской фауны!", - уверяют в КиевЗоо.

Кроме того, главным продуктом птенцов для питания является свежая речная рыба, которой каждый пеликан съедает 1,5 кг в сутки. Познакомиться с пернатой малышней можно в Зимнем птичнике на нижнем парке КиевЗоо.

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Как писал УНИАН, в Национальном природном парке "Тузловские лиманы", что в Одесской области, впервые произошел выброс молодого европейского анчоуса (хамсы), который не успел мигрировать на зимовку в Черное море. Сотрудник парка отметил, что одной из причин такого явления стало резкое ухудшение погоды.

Также сообщалось, что ученые нашли самый большой коралловый риф в мире. Он находится на Соломоновых островах в юго-западной части Тихого океана и имеет прекрасное состояние.

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