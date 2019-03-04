WWF финансирует военные формирования, которые пытают и убивают подозреваемых в браконьерстве - BuzzFeed

В ответ на материал в WWF заявили, что многие утверждения издания "не соответствуют" их "пониманию событий", и пообещали организовать независимое расследование под руководством специалистов по правам человека.

Для борьбы с браконьерством Всемирный фонд дикой природы (WWF) финансирует специальные военные формирования в странах Африки и Азии.

Бойцы, действующие при поддержке фонда, избивают, расстреливают и насилуют местных жителей, подозреваемых в браконьерстве, говорится в расследовании BuzzFeed, передает Дождь.

Журналисты BuzzFeed в течение года изучали работу WWF в Непале, Камеруне, Центральноафриканской Республике и Индии. Им удалось взять более 100 интервью и получить тысячи страниц секретных документов, которые, как они утверждают, доказывают причастность WWF к поддержке военных.

Как пишет издание, летом 2006 года жителя Непала Шихарама заподозрили в том, что он помог сыну закопать рог носорога на заднем дворе. Согласно расследованию BuzzFeed, рейнджеры, поддерживаемые WWF, в течение двух дней пытали мужчину в тюрьме национального парка Читван. По словам жены пострадавшего, его избивали и заливали в нос и рот соленую воду. Спустя десять дней Шихарам умер. На теле нашли синяки и ссадины, а также семь сломанных ребер. Семеро свидетелей подтвердили, что охранники били его бамбуковыми палками и ногами.

После инцидента парк опубликовал заявление о том, что мужчина упал в обморок, сидя на скамейке. Но в итоге троих сотрудников парка, включая главного смотрителя, обвинили в убийстве и арестовали.

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На фоне скандала WWF поддержал представителей парка, которые настаивали на том, что смерть Шихарама была естественной, пишет BuzzFeed. Кроме того, сотрудники фонда вместе с правительством Непала попросили местных активистов убедить семью Шихарама отказаться от обвинений, о чем изданию рассказали сами общественники. В марте 2007 года дело обвиняемых в убийстве отозвали по инициативе властей Непала. Спустя год один из участников пыток Шихарама признался в мемуарах, что охрана национального парка регулярно избивала людей, подозреваемых в браконьерстве.

Сотрудники национального парка Непала получили такую свободу действий вскоре после того, как в 1967 году активисты WWF впервые прибыли в Читван, говорится в расследовании. Шесть лет спустя там создали национальный парк для сохранения однорогих носорогов, королевских бенгальских тигров и гарийских крокодилов. Десятки тысяч коренных жителей были переселены за пределы парка, чтобы освободить территорию. В 1990-х годах WWF создал в Непале специальные "антибраконьерские" подразделения рейнджеров. Фонд обеспечил их зарплатой, снаряжением, а также пообещал вознаграждение за полезную информацию.

Жители района Читван неоднократно жаловались на злоупотребления силой со стороны рейнджеров. Они рассказывали об избиениях, пытках, сексуальном насилии, убийствах, а также принуждении к неоплачиваемому труду со стороны охранников парка. Убийство Шихарама было не единичным инцидентом, а "частью стратегии" WWF по борьбе с браконьерством, пишет BuzzFeed. Сотрудники фонда, как утверждается, финансируют и вооружают рейнджеров, несмотря на доказательства их причастности к насилию и убийству десятков людей. В 2017 году, например, в Камеруне охранники национального парка пытали 11-летнего мальчика на глазах его родителей, рассказали изданию в семье ребенка.

Камерунцы, живущие рядом с национальным парком Лобеке на юго-востоке страны, рассказали BuzzFeed о ночных взломах, пытках ожогами и сожженных домах из-за подозрений в браконьерстве. Документы парка, оказавшиеся у издания, доказывают, что сотрудники WWF тесно взаимодействовали там с правительственными войсками. Несмотря на то что сотрудники местных отделений фонда должны сообщать о любых возможных случаях жестокости в штаб-квартиру в Швейцарии, они, как утверждается в расследовании, координируют операции рейнджеров и закрывают глаза на их действия.

Двое бывших сотрудников WWF анонимно рассказали, что во время эскалации гражданской войны в ЦАР сотрудники благотворительной организации закупали продовольствие и топливо для военных, привлеченных к борьбе с браконьерством. По словам одного из бывших активистов WWF, он лично учил рейнджеров, как обращаться с АК-47 и вести оборонительный бой.

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В 2017 году "Би-би-си" сообщила, что в Национальном парке Казиранга убили несколько десятков человек, в том числе мирных жителей. Это вызвало международный резонанс, но в материале практически ничего не говорилось о роли WWF в работе парка. При этом внутренние документы, пишет BuzzFeed, указывают на то, что фонд много лет поставлял индийским вооруженным формированиям джипы, дубинки, шлемы, а также бинокли ночного видения для патрулирования. В прошлом году возле заповедника Пенч-Тигр обнаружили тело избитого до смерти мужчины, который собирал дрова. После этого задержали восьмерых бойцов, один из которых признался, что мужчину убили, а тело сожгли, чтобы уничтожить доказательства.

В своей рекламе WWF называет рейнджеров "одной из первых и последних сил для защиты планеты" от преступлений против дикой природы, отмечается в материале. Также фонд, например, продает детские куклы "forest ranger".

В ответ на материал BuzzFeed в WWF заявили, что многие утверждения издания "не соответствуют" их "пониманию событий". Организация пообещала организовать независимое расследование под руководством специалистов по правам человека.