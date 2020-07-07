Лесные пожары на Луганщине: огонь перекинулся на село, один человек погиб

К тушению пожаров привлечено более 400 человек и более 100 единиц техники, также задействованы военнослужащие.

В Новоайдарском районе Луганской области возникли два масштабных лесных пожара, огонь перекинулся на село, погиб один человек, еще 4 пострадали.

Как сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, днем 6 июля возле с. Осколоновка Новоайдарского района на территории Боровского и Ахтырского лесничеств возник пожар на площади около 50 га, из них верховой - 20 га.

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Сегодня утром пожар был локализован на площади примерно 85 га.

В связи с порывистым ветром (до 25 м/с) и высокой температурой воздуха (+ 38°С) огонь распространился на с. Смоляниново, где, по предварительным данным, 1 человек погиб, еще 4 госпитализированы.

По состоянию на 17.00 к тушению огня привлечены 361 человек и 85 единиц техники. Дополнительно от ГСЧС на место едут 37 автоцистерн и 220 человек из Харьковской, Донецкой, Днепропетровской и Полтавской областей.

Также пожарные ликвидируют верховой лесной пожар вблизи с. Капитаново Новоайдарского района, площадь которого составляет около 40 га. К тушению привлечены 63 человека и 16 единиц техники.

Кроме того, по данным штаба операции Объединенных сил, к ликвидации пожара вблизи с. Осколоновка присоединились военнослужащие.

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