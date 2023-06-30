Кроме того, на берег выбрасывает всяческий мусор, в том числе обломки домов.

Абхазия почувствовала последствия теракта россиян на Каховской ГЭС - морская волна прибила к побережью Сухуми, переполненного отдыхающими, трупы домашних животных, затонувших в результате подрыва.

Видео с места событий зя вились в сети. На кадрах видны мертвые тушки домашних животных, а также много мусора, несущего к берегу быстрым потоком.

"Из-за взорванной россиянами Каховской ГЭС на берег в Сухуме выбросило мертвых домашних животных... Черноморское побережье ждет катастрофа", - пишет один из местных пабликов.

Теракт на Каховской ГЭС

Утром 6 июня стало известно о подрыве плотины Каховского водохранилища и ГЭС. По анализу спутниковых снимков, ГЭС взорвали изнутри, следовательно это сделали россияне, которые контролировали объект.

Впрочем, Россия отрицает причастность к теракту. Запад и украинские власти подчеркивают: ответственная за разрушение плотины и затопление именно Россия.

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