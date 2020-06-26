В этом году впервые за 120 лет на Днепре не было паводка - глава «Укргидроэнерго»

При этом, по его словам, паводок на Днестре оказался самым большим с 2008 года.

В этом году впервые за 120 лет на Днепре не было паводка, сообщил в ходе видео-пресс-конференции генеральный директор «Укргидроэнерго» Игорь Сирота.

«Как правило, весенний паводок (на Днепре - УНИАН) происходит в мае-июне и мы можем спрогнозировать плавный переход сбрасывания воды уже с февраля. Конечно, в этом году впервые за 120 лет, когда на Днепре не было паводка, то есть шел приток 800 метров, при том что средний паводок на Днепре - 2500-3000 кубических метров. Природа сегодня так поступила. По Днепру паводка не было, но получили большой паводок по речке Днестр, который несколько меньший, чем был в 2008 году», - сказал Сирота.

Он отметил, что, имея опыт 2008 года, удалось лучше подготовиться к паводку и не допустить подтопления Могилев-Подольского.

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«В 2008 году паводок был 5500 кубических метров, а сегодня он 4200. Имея опыт, который, скажем так, был не очень успешным в 2008 году… Взяв за модель паводок 2008 года, были сделаны более точные расчеты, чтобы не допустить такого подтопления Могилев-Подольского и ниже по речке Днестр, который мы имеем, к сожалению, в Ивано-Франковской области», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на утро 24 июня в результате сильных дождей в западных областях Украины было подтоплено 197 населенных пунктов.

Интенсивные осадки 22-23 июня привели к осложнению паводковой обстановки в Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской и Закарпатской областях.

Больше всего населенных пунктов подтопило в Ивано-Франковской области - 165, в Черновицкой области - 18, Львовской - 8, Закарпатской - 3.

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