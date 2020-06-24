Чиновники отрицают связь между вырубкой леса и паводками в западных областях

По данным Гослесагентства, объем рубок в Карпатском регионе за последние пять лет сократился на 20% - до 3,3 млн кубометров.

Объем рубок леса в Карпатском регионе за последние 5 лет сократился на 20%, а заявления о том, что причиной паводков в западных областях Украины являются вырубки, не соответствуют действительности.

Об этом на своей странице в Facebook написал глава Государственного агентства лесных ресурсов Украины Андрей Заблоцкий.

По его словам, за последние три дня в Карпатах выпала месячная норма осадков, большая их часть пришлась на Ивано-Франковскую область.

"В среднем количество осадков в Ивано-Франковской области составило около 2,8 млрд куб. м, а лес максимально мог поглотить около 200-250 млн куб. м. Это лишь 10% от всех осадков… Лес - не дамба для предотвращения паводков и удерживания такого количества и силы воды. Поэтому заявления, что причиной наводнений являются вырубки, - это манипуляция и популизм", - написал он.

Заблоцкий отметил, что объем заготовки древесины в Карпатском регионе уменьшился с 4,2 млн кубометров в 2015 году до 3,3 млн кубометров в 2019 году. Кроме того, объем рубок в прошлом году сократился на 17% по сравнению с предыдущим годом.

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Глава Гослесагентства подчеркнул, что сегодня не только Украина, но и вся Европа страдает от масштабных наводнений, которые вызвали дожди.

"Сербия, Босния и Герцеговина, Чехия пострадали из-за стихии. Это при том, что в Европе существует гораздо меньше ограничений на заготовку древесины. В цифрах - в Украине существуют ограничения на заготовку древесины на 44,8% лесов, тогда как в Чехии - 4,9%, Польше - 8,5%, Латвии - 9,7%, Венгрии -13,6%, Австрии - 15,7%", - написал он.

Как сообщал УНИАН, по данным ГСЧС, на Ивано-Франковщине в результате интенсивных осадков и поднятия грунтовых вод подтоплено более 5 тыс. жилых домов, разрушено 125 км автодорог и 29 мостов.

Интенсивные осадки в течение 22-23 июня привели к осложнению паводковой обстановки в Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской и Закарпатской областях.

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