Чтобы сократить выбросы метана в атмосферу, животным придется есть водоросли.

Американские ученые обнаружили, что кормление коров морскими водорослями способно сокращать выбросы в атмосферу парникового газа метана, который животные выделяют при отрыжке и метеоризме.

Об этом пишет The Guardian со ссылкой на исследование, опубликованное в научном журнале PLOS One.

В течение пяти месяцев исследователи добавляли небольшое количество морских водорослей коровам в корм. Оказалось, что из-за новой диеты животные выбрасывали в атмосферу на 82% меньше метана.

«Теперь у нас есть веские доказательства того, что морские водоросли в рационе крупного рогатого скота эффективны в снижении выбросов парниковых газов, а также что эта эффективность не снижается со временем», — рассказал один из авторов исследования, ученый-агроном Эрмиас Кебреаб из Калифорнийского университета в Дейвисе.

Читайте такжеПострадают в первую очередь самые бедные: Совбез ООН признал изменение климата серьезнейшей угрозой безопасности мираМетан образуется в желудках коров во время переваривания пищи, содержащей клетчатку. Он менее живуч в атмосфере, чем углекислый газ, однако в 30 эффективнее удерживает тепло. Это делает его одним из основных парниковых газов, присутствие которых в атмосфере планеты приводит к парниковому эффекту и может повлечь изменения климата.

По данным ученых, вид морских водорослей под названием Asparagopsis taxiformis способен частично противодействовать этим выбросам от коров. Кроме того, такая добавка в рацион животных не должна повлиять на вкус молока и мяса.

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Перевод: Катерина Комолова