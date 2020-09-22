По словам политика, экологическая тема требует большего внимания со стороны столичной власти, ведь она годами недофинансирована.

Проблемы мусора и экологии для Киева крайне острые. От решения этих проблем зависит качество жизни в городе. Но власть до сих пор считает эти вопросы второстепенными, доводя ситуацию до грани.

Так лидер «Эко партии Березы» Борислав Береза ​​прокомментировал четырехкратное превышение уровня загрязнения воздуха в Киеве, что было зафиксировано 21 сентября.

“Пожар в Дарницком районе, где уже второй день горит свалка – это игнорирование киевским руководством существования самой свалки. В результате на улице Коллекторной вторые сутки тушат пожар площадью около 2000 кв. м. Из-за пожара задымлены многие районы Киева. Спасатели просят не выходить на улицу без надобности и не открывать окна”, – сообщил Борислав Береза.

По словам политика, экологическая тема требует большего внимания со стороны столичной власти, ведь она годами недофинансирована. Зато, как отметил Береза, бюджетные средства тратят на политический пиар.

“Зачем заниматься экологическими и экономическими проблемами Киева, когда можно системно пиариться на освоении бюджета, делать проекты по завышенным ценам и банально заниматься вопросами застройщиков, а не созданием комфортных условий для жизни киевлян”, – подчеркнул он.

Напомним, что в минувшую пятницу, 18 сентября, в Киеве прошла конференция Киевской городской организации политической партии «Эко партия Березы», во время которой Борислав Береза ​​презентовал программу своей политсилы. Также он представил членов команды, которые будут баллотироваться от «Эко партии Березы» в состав Киевсовета.

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Автор: УНИАН