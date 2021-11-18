Миллионы крабов вышли из лесов, чтобы добраться до океана.

На австралийском острове Рождества из-за миграции красных крабов перекрыли дороги.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Чтобы добраться до океанского побережья, крабы пересекают остров ежегодно в конце осени.

"Там у них происходит нерест, после которого самцы возвращаются в джунгли, а самки остаются на побережье еще несколько недель", – говорится в сюжете.

Читайте такжеВ зоопарке США после коронавируса умерли три редких снежных барсаВ период миграции на пляжах можно увидеть до 100 крабов на квадратный метр.

Из лесов в океан каждый год выходят миллионы крабов.

Каждая самка краба может отложить до 100 тысяч яиц. Она держит их в своем выводочном метке. Когда приходит время, самки покидают свои норы и массово мигрируют на береговые линии.

Напомним, ранее стало известно, что подводные электрические кабели ветрогенераторов излучают электромагнитное поле, которое будто "гипнотизирует" коричневых крабов и заставляет их неподвижно сидеть, забыв о еде и размножении.

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Автор: Катерина Шварц