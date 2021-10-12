Исследователи пришли к выводу, что подобный феномен затрудняет миграцию ракообразных, а также влияет на их метаболизм.

Подводные электрические кабели ветрогенераторов излучают электромагнитное поле, которое будто "гипнотизирует" коричневых крабов и заставляет их неподвижно сидеть, забыв о еде и размножении.

К такому выводу пришли шотландские ученые из Университета Хериот-Ватт, пишет BBC.

Исследователи опасаются, что ветряные электростанции на морских отмелях ставят под угрозу целую популяцию крупного сухопутного краба, от которого сильно зависит рыбная промышленность Европы и малых локальных экономик.

В эксперименте "участвовали" 60 коричневых крабов на морской станции Сент-Аббс. Животные тянулись к источнику электромагнитного поля и замирали на месте.

По информации The Guardian, излучение не только "гипнотизирует" ракообразных, оно также влияет на их клетки крови, что может сделать их более восприимчивыми к бактериальной инфекции или привести к мутации.

Читайте такжеВ Крыму на побережье Сиваша массово гибнут птицы – ученыйУченые считают, что подобный феномен затрудняет миграцию крабов, а также влияет на их метаболизм.

Ранее сообщалось, как в американском штате Массачусетс обнаружили необычного черепашонка с двумя головами и шестью лапами.

Автор: Катерина Шварц