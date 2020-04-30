В Житомирской области за последние дни – четыре новых пожара

За последние сутки сгорел лес на общей территории около 120 гектаров.

В Житомирской области за последние двое суток возникли четыре новых лесных пожара.

Как сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, 28 апреля произошло возгорание на территории Полесского заповедника вблизи с. Рудня-Перганская Олевского района.

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29 апреля пожары начались вблизи с. Повча Лугинского района, вблизи с. Лучанки и возле с. Гай Овручского района. Сгорел лес на общей территории около 120 гектаров.

Силами ГСЧС оказывается помощь работникам лесных хозяйств в тушении отдельных очагов травяного настила, лесной подстилки, пеньков и древесины.

Всего в тушении пожаров на территории Житомирской области задействованы 818 человек с привлечением 140 единиц техники, в том числе трех самолетов АН-32П, которыми 29 апреля осуществлены 6 сбросов - 48 тонн воды.

Как сообщал УНИАН, пожары на Житомирщине начались 4 апреля. Огонь из лесов распространялся на населенные пункты, сгорели десятки жилых домов. Полиция Житомирской области открыла ряд уголовных производств по фактам масштабных пожаров в лесах.