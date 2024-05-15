Животные будут жить на острове Ермаков Дунайского биосферного заповедника.

На острове Ермаков в Дунайском биосферном заповеднике (Одесская обл.) поселились шесть водяных буйволиц, доставленных из Закарпатья. Об этом сообщили в природоохранной организации Rewilding Ukraine.

"На острове Ермаков в Дунайском биосферном заповеднике поселились шесть водяных буйволиц. Привезенные из Закарпатья, от Мишеля Якоби, эти величественные животные дополнят существующее стадо, которое уже хорошо приспособилось к природе дельты Дуная и ежегодно пополняется малышами", - рассказали в организации.

Отмечается, что водяные буйволы поселились на острове Ермаков в 2019 году в рамках усилий по ревайлдингу. Они помогают восстановить процесс естественного выпаса, создают мозаичные ландшафты, способствуют обогащению биоразнообразия острова и привлекают туристов в регион.

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"50 лет назад водяные буйволы населяли всю дельту Дуная, и их возвращение в регион знаменует важную веху. В будущем это стадо будет служить "банком" буйволов для их расселения на другие территории дельты", - говорят экологи.

Первых буйволов на острове Ермаков в Дунайском биосферном заповеднике поселили, чтобы улучшить состояние пойменных экосистем. Водяные буйволы своего рода - "архитекторы природы". В частности, как крупные травоядные, во время выпаса они прореживают кустарник и камышовые заросли, создают небольшие бассейны и лужи, в которых могут селиться различные насекомые, земноводные и рыбы. Также буйволы являются распространителями семян - одно животное может переносить в шерсти и пищеварительной системе семена более 200 видов растений.

Остров Ермаков возрожден в естественное состояние более 10 лет назад по проекту Всемирного фонда природы WWF Украины. В настоящее время он является одной из самых богатых по биоразнообразию территорий Дунайского биосферного заповедника, где проживает множество видов птиц.

Заселение дельты Дуная другими животными

В 2023 году на Белгородский остров в дельте Дуная экологи выпустили 20 европейских ланей и столько же благородных оленей. Животные прибыли с запада Украины, преодолев расстояние около 1 тыс. км. Переправить их в Одесскую область было нелегко из-за ограничений военного времени и проблем, которые возникли из-за создания и регистрации самоходного понтона для их перевозки.

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