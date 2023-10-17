За последние четыре года популяция серых китов в Тихом океане сократилась вдвое.

Ученые подошли к решению загадки о причинах массового самоубийства китов в Тихом океане, длящегося уже четыре года. По новой гипотезе, причина кроется в изменении площади арктического ледового покрова и сокращении добычи, пишет Independent.

Ученые были озадачены резким ростом случаев выброса серых китов на мель, который фиксируется с 2019 года. По приблизительным оценкам, популяция этих млекопитающих в северной части Тихого океана за последние годы сократилась почти вдвое – с 27 000 особей в 2016 году до 14 500 особей в 2023 году.

"Это экстремальные колебания численности, которые мы не ожидали увидеть у таких крупных, долгоживущих видов, как серые киты", — отметил исследователь из Института морских млекопитающих Университета штата Орегон Джошуа Стюарт.

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По его словам, когда добычи в Арктике становится мало, и киты не могут добраться до мест кормления из-за морского льда, популяция серых китов испытывает быстрые и серьезные потрясения. Новое исследование показало, что даже высокомобильные, долгоживущие виды, такие как серые киты, чувствительны к воздействию изменения климата.

В ходе длительного наблюдения исследователи обнаружили, что неблагоприятные арктические условия привели к двум предыдущим вымираниям этих китов в 1980-х и 1990-х годах, которые не были постоянными, поскольку популяция быстро восстановилась с улучшением условий.

Годы с меньшим количеством летнего морского льда в районах нагула серых китов в Арктике предоставили больше возможностей для поиска пищи, что принесло пользу популяции. Однако в долгосрочной перспективе сокращение площади морского льда из-за быстрого и ускоренного изменения климата может не принести пользы серым китам, предупреждают ученые.

Исследователи говорят, что глубоководные ракообразные, похожие на креветок, которые являются основной добычей серых китов, чувствительны к морскому ледяному покрову. По мнению ученых, более теплая вода также способствует сокращению популяции ракообразных, что сокращает среду обитания серых китов.

Нынешняя волна вымирания китов длится значительно дольше, чем в предыдущих таких случаях. "Мы сейчас на неизведанной территории. Два предыдущих события, несмотря на то, что они были значимыми и драматичными, длились всего пару лет", – сказал доктор Стюарт.

Другие новости о последствиях изменения климата

Как писал УНИАН, из-за повышения глобальной средней температуры воздуха массовое вымирание угрожает эндемическим видам, обитающим в уникальных горных экосистемах гор-тепуи в Венесуэле.

Также мы рассказывали, что из-за глобального потепления начала резко "уменьшаться" самая высокая гора Европы – Монблан. Поскольку вершина горы представляет собой сплошной слой льда, из года в год высота горы снижается из-за таяния этого льда.

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