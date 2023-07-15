Загрязненные участки находят по сей день.

Как сообщают специалисты, после подрыва дамбы Каховской ГЭС, который совершили 6 июня российские захватчики, в Днепр и Черное море попало значительное количество нефтепродуктов.

Как сообщил "Суспильому" заместитель начальника Государственной экологической инспекции Южного округа Николай Власенко, после теракта было зафиксировано попадание в реку большого количества нефтепродуктов.

"В первый день с помощью военных, СБУ мы организовали отбор проб по ричищу и обнаружили их высокую концентрацию. Если бы не боевые действия, мы бы быстро справились с этой ситуацией. К сожалению, эти нефтепродукты пошли в Днепр-Бугский лиман и в Черное море", - отмечает Власенко.

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По его словам, часть нефтепродуктов разошлась по побережью, их обнаружили в поймах рек Веревчина и Кошевая. Инспектор акцентирует, что такие загрязненные места обнаруживают и сейчас едва ли не ежедневно. Также специалисты отслеживают ситуацию на затопленных предприятиях, на складах которых хранились опасные вещества.

"Наши наблюдения легли в основу уголовного производства, которое открыла Генпрокуратура об экоциде... это диверсия большого планетарного масштаба и мы еще долго будем изучать эти вопросы и последствия не только мы будем ощущать", - уточнил сотрудник экологической инспекции.

Он говорит, что речь идет о таких последствиях, как изменение климата, потеря запасов воды, обеспечение водой флоры и фауны и т. д.

По его данным, сейчас большие площади, которые оголились после схода воды, - это пустыня. Поэтому нужно принимать решения по внедрению мер по предотвращению эрозии.

Теракт на Каховской ГЭС - последствия

Как сообщал УНИАН, в ночь на 6 июня произошел теракт на дамбе Каховской ГЭС. В частности, российские военные взорвали взрывчатку, которую месяцами свозили к объекту, который строился так, чтобы выдержать ядерный удар. Из-за взрыва произошла масштабная техногенная катастрофа, последствия которой еще будут шокировать. Бурный поток размыл, в том числе, определенные емкости с нефтепродуктами, попавшими в воду. Речь шла о более сотни тонн таких веществ.

По словам профильных специалистов, из-за теракта только на Херсонщине потеряно 550-600 тыс. га оросительных земель. Вместе с Днепропетровской и Запорожской областями это - 1,5 млн га.

Херсонщина, которая в пятерке регионов-лидеров Украины по площади сельскохозяйственных земель, потеряла 92% оросительных систем, а это - сотни фермерских хозяйств. Запорожская область потеряла-70% систем, юг Днепропетровской области и Николаевщина – до 30% источников воды и оросительных систем.

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