По мнению экологов, жаркая погода на подобные процессы не влияет.

Причиной масштабной пылевой бури, которую сегодня наблюдали жители и гости Киева, является не жаркая погода.

Об этом сайту "Страна" заявил эколог Владимир Борейко.

По его словам, смог в столице как правило наблюдается при отсутствии ветра, дождя или снега.

"Жара ни при чем, смог бывает и осенью. Ключевой фактор - когда нет ветра. Ветер разгоняет вредные выбросы, а осадки очищают воздух. Когда нет ни ветра, ни осадков, смог накапливается", - объясняет эколог.

Первопричиной эксперт считает не погоду, а уровень загрязненности киевского воздуха. Не секрет, что столица Украины входит в число наиболее загрязненных городов мира.

"Смог - это производная выбросов вредных веществ (выхлопных газов, выбросов из заводов и ТЭЦ), а также тумана. Пока будут уничтожаться зеленые зоны под застройку, пока в Киеве не будет развиваться электротранспорт, трамваи, метро, а будут только автомобили - смог будет накапливаться", - считает Борейко.

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Для минимизации рисков для здоровья киевлян от смога эколог предлагает власти вести системную природоохранную деятельность.

Еще один эколог - Олег Листопад - причинами пылевой бури называет вырубку лесов, мелиорацию болот и изменение климата. Об этом он сообщил в комментарии ТСН.

"Это мы видим те изменения климата, о которых читаем и слушаем. Вот теперь мы это наблюдаем. Это произошло после масштабной мелиорации на Полесье, в частности высыхают торфяники и почва, тем больше жара. Плюс еще ветер. Это все поднимается в воздух и его так много, что мы уже начали это видеть и к сожалению, вдыхаем ", - пояснил эксперт.

Ранее синоптик Наталья Диденко рассказала, что в Украине в условиях жаркой погоды возможны пыльные бури. По ее данным, ранее пылевые бури имели больше всего шансов на юге и востоке Украины. "Однако пыльные бури подбираются уже и севернее. Например, 16 апреля 2020 года пылевая буря наблюдалась даже в Киеве", - рассказала она.

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Автор: Юрий Годован