По данным синоптика Натальи Диденко, пыльные бури в Украине возможны не только на востоке и юге.

В Украине в условиях жаркой погоды возможны пыльные бури.

Об этом в Facebook рассказала синоптик Наталья Диденко.

"При такой синоптической ситуации они (пыльные бури - УНИАН) возможны", - сказала синоптик.

По ее данным, ранее пылевые бури имели больше всего шансов на юге и востоке Украины. "Однако пыльные бури подбираются уже и севернее. Например, 16 апреля 2020 года пылевая буря наблюдалась даже в Киеве", - рассказала она.

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По данным Натальи Диденко, завтра, 23 июня, в большинстве областей ожидается в течение дня +30...+35 градусов.

На юге и западе Украины завтра есть вероятность локальных дождей с грозами.

В Киеве завтра, по данным синоптика, ожидается сухая жаркая погода с температурой воздуха +32...+34 градуса.

"Такая жара продлится до конца недели, и уже аж в воскресенье столбики термометров опустятся до +27...+ 29 градусов", - обнадежила синоптик.

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Автор: Екатерина Лиманская