Экологи уже отобрали пробы воды и устанавливают источник загрязнения.

На одном из центральных пляжей Одессы заметили большое пятно нефтепродуктов. Загрязнение пока неустановленного размера - на водной поверхности. Ранее на побережье области потерпел крушение танкер "Делфи".

Как сообщили в мэрии города, по состоянию на сегодня, 3 июня, в акватории Черного моря в районе пляжа "Отрада" визуально наблюдается характерное пятно.

Утром сотрудники Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа (Николаевская и Одесская области) отобрали соответствующие пробы в месте загрязнения для проведения лабораторного анализа.

"По состоянию на настоящее время сотрудниками Госэкоинспекции, департамента экологии и природных ресурсов облгосадминистрации и департамента экологии и развития рекреационных зон проводятся совместные действия по установлению объемов и источников загрязнения", - заявили в мэрии.

Власти обещают проинформировать об этом событии правоохранительные органы.

Как сообщили очевидцы в социальных сетях, большое количество разлитого топлива в "Отраде" наблюдается вдоль всего пирса. Также люди обнародовали видео, на котором зафиксировано загрязнено море.

В мае в Сухой лиман в Одесской области сбросили нефтепродукты

Как сообщал УНИАН, в мае в Сухой лиман в Одесской области, возле города Черноморск, были сброшены нефтепродукты, загрязнение воды превышено в 70 раз. Инспекторы провели обследование и выяснили, что с борта судна "EXCALIBUR" произошла утечка большой массы нефтепродуктов. Площадь загрязнения составила 172,5 тыс. кв. метров.

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