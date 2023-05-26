Площадь загрязнения превышает 170 тысяч квадратных метров.

Водоемы Одесской области снова страдают от загрязнение нефтепродуктами. На этот раз нефтепродукты были сброшены в Сухой лиман (вблизи городов Одесса и Черноморск). Вследствие этого уровень загрязнения воды превышен в 70 раз, сообщила Государственная экологическая инспекция Юго-Западного округа.

Инспекторы провели обследование и выяснили, что с борта судна EXCALIBUR произошла утечка большой массы нефтепродуктов.

"Установлено превышение по содержанию в воде нефтепродуктов в 70 раз. Площадь загрязнения - 172,5 тыс кв. метров", – говорится в сообщении.

Видео дня

Сухой лиман, расположенный на северо-западном побережье Черного моря, имеет длину 15 километров и ширину до 3 километров. В 1950-х этот водоем с соленой водой соединили с Черным морем навигационным каналом глубиной 16 метров и шириной 180 метров – в связи со строительством Ильичевского порта. Из-за этого он фактически превратился в морской залив.

Этот лиман является местом нереста и нагула таких видов рыб, как глось, бычки (особенно численный зеленчак), атерина, кефали. В настоящее время Государственная экологическая инспекция обсчитывает убытки, причиненные окружающей среде в результате сброса нефтепродуктов в водоем.

Загрязнение украинских водоемов нефтью

В ноябре 2019 года в Черном море, у берега пляжа "Дельфин" (Одесса), потерпел крушение танкер "Делфи" (Delfi) с тремя украинцами на борту. Судовладелец пообещал убрать танкер с пляжа до 31 марта 2020 года, но сроки переносились. Несколько попыток это сделать завершились неудачей. Ситуация с "Делфи" была признана чрезвычайной. В августе 2020 года был подписан договор между АМПУ и двумя компаниями, которые в конечном итоге выполнили и профинансировали работы по поднятию танкера. Танкер наконец удалось убрать и отбуксировали в порт "Черноморск" в сентябре 2020-го.

На протяжении всего времени, что танкер лежал на мели у одесского пляжа, из него вытекали нефтепродукты, что привело к значительному загрязнению побережья. За ущерб окружающей среде с владельца танкера "Делфи" взыскали через суд шестнадцать тысяч долларов. Еще почти три миллиона гривен требовала от владельца судна Ассоциация морских портов Украины – за уборку танкера с пляжа.

Вас также могут заинтересовать новости: