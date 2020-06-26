На Дунае у браконьеров изъяли более 60 мешков с рапанами

По подсчетам ГПСУ, незаконный вылов нанес государству ущерб на 250 тысяч гривень.

Вблизи города Вилково Одесской области правоохранители изъяли у дунайских браконьеров 30 тысяч скальных улиток — рапанов.

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе.

Браконьеров обнаружили представители Измаильского отряда Морской охраны и Черноморского бассейнового управления Госрыбагентства. Потом вызвали Нацполицию.

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На судне у браконьеров было 60 мешков, в которых более 30 тысяч рапанов. По подсчетам ГПСУ, незаконный вылов нанес государству ущерб на 250 тысяч гривень.

Правоохранители, кроме улова, изъяли запрещенные орудия лова и судно. Сведения о нарушении внесены в Единый реестр.

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