Дефицит воды в аннексированном Крыму постепенно расширяет географию.

Журналисты подсчитали, что почти за год в оккупированном Крыму исчезли как минимум около десятка рек. Многие другие водоемы тоже истощены.

Стремительно высыхают источники воды в центре и на юго-западном побережье полуострова. Об этом говорится в материале "Крым.Реалии".

Результатом засушливого лета 2020 года стало исчезновение около десятка водоемов с пресной водой. Среди утраченных – две горные реки: Альма, питавшая Партизанское водохранилище в Симферопольском районе, и Черная, наполнявшая водой Чернореченское водохранилище под Севастополем.

Также прошлогодняя крымская жара полностью осушила реку Боса под Севастополем.

Высохла и река Бага под Севастополем.

Так в Крыму исчезла река Лименка в Большой Ялте. В Белогорском районе всего за два месяца пересохла река Танасу.

Прекратила свое существование и река Сарысу, протекавшая через город Белогорск.

На грани пересыхания оказался еще ряд крымских водоемов. Так, река Суук-Су настолько обмелела, что перестала впадать в море.

На грани высыхания оказалась вторая по полноводности в Байдарской долине река Узунджа – правый приток реки Черной.

Небольшой сток после осадков появился и в местной реке Арманка, которая тоже почти высохла прошлой осенью.

Зимние дожди и снегопады также "оживили" водопад Су-Учхан в Симферопольском районе.

Вода в Крым: что известно

Украина обеспечивала до 85% потребностей полуострова в пресной воде через Северо-Крымский канал, соединяющий главное русло Днепра с полуостровом. После оккупации Крыма Россией в 2014 году поставку воды на полуостров прекратили.

Россия оккупировала украинский Крым, введя на полуостров своих военных и организовав в марте 2014 года псевдореферендум о его самоопределении. Самопровозглашенная крымская власть заявила, что 96,77% жителей полуострова высказались за присоединение Крыма к РФ.

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Автор: УНИАН