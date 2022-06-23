Мариуполь находится на грани эпидемиологической катастрофы.

9 тыс. тонн мусора заполонили улицы Мариуполя, оккупанты не убирают его, потому что сами уничтожили коммунальную технику.

Об этом сообщил Мариупольский городской совет.

Отмечается, что с конца зимы мусор никуда не вывозится. По подсчетам, это около 9 тыс. тонн. В результате повышается риск распространения инфекционных заболеваний.

"Мариуполь находится на грани эпидемиологической катастрофы. В городе царит тотальная антисанитария. Распространяются инфекционные заболевания - среди них возможны холера и дизентерия. Во всех районах расположены стихийные захоронения, нет работающей канализации. Нет питьевой воды. К этому добавляются и горы невывезенного мусора. Все это ставит под риск жизнь и здоровье мариупольцев, которые оказались в настоящем гетто", - отметил мэр Мариуполя Вадим Бойченко.

По его убеждению, необходимо приложить все усилия, чтобы предоставить мариупольцам возможность выехать из города в сторону подконтрольной Украине территории.

"Должны объединить усилия и спасти жизни мариупольцев", - заявил он.

Как сообщал УНИАН, 10 июня в Мариупольском горсовете заявили, что эпидемическая ситуация в городе с каждым днем ухудшается. Холера, дизентерия и другие заболевания могут стать причиной гибели около 10 тыс. мариупольцев до конца этого года.

Как заявил 17 июня советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, ежедневно в больницы обращаются до 15 мариупольцев с симптомами холеры или дизентерии.